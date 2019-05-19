اونلاين | بي إن سبورت قناة مفتوحة مشاهدة مباراة Confederation بث مباشر (kora ToDaY) يلا شوت مباراة الزمالك رابط يوتيوب افريقيا يا

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لقاء وتحدي صعب يستعد له نادي الزمالك ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والذي يقام على الملعب البلدي ببركان؛ حيث يحل الفارس الأبيض ضيفا على نظيره المغربي في ظل آمال وأماني جماهير الزمالك للفوز باللقاء والزحف نحو لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها

ويقام اللقاء اليوم الأحد 19 مايو الجاري في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي للقاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت المغرب.

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