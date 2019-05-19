اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط قناة المغربية الرياضية المفتوحة رابط مباراة الزمالك Arryadia

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط قناة المغربية الرياضية المفتوحة رابط مباراة الزمالك Arryadia

تقام اليوم الاثنين مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي تجمع الفريقان على الملعب البلدي ببركان لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موعد المباراة والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرةً

وكان الزمالك قد عبر إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقتنص تعادل سلبي إياباً على الملعب الوطني في سوسة.

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في المقابل وصل نهضة بركان إلى المشهد الختامي بريمونتادا تاريخية حيث خسر من الصفاقسي التونسي ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء خارج قواعده قبل أن يتمكن من العودة في بركان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليصطدم بالعملاق المصري نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

وفيما يخص القنوات الناقلة فإن المباراة ستكون مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها علي محمد علي وجواد بده ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي جاني سيكازوي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط قناة المغربية الرياضية المفتوحة رابط مباراة الزمالك Arryadia