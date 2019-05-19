اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الآن (تغطية مباشرة) zamalek

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ومن القنوات الناقلة للمباراة قناة beIN SPORTS MAX 5 FR والتي يمكن استقبالها على قمر أسترا 19 بتردد 11856 V رأسي وهى تعمل على الشيرنج، وأيضا قناة Arena Sport 2 HD التي يمكن استقبالها عبر تردد 11595 H أفقي على قمر يوتل سات 16، وستقوم قناة 5 PLUS بنقل المباراة على قمر أموس على تردد 10805 رأسي V 27500.

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

وكان الزمالك قد نجح في الصعود للمباراة النهائية بعد اقصاء فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في اجمالي المبارتين حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف لمحمود كهربا قبل أن يستطيع الزمالك الخروج بالتعادل السلبي في تونس في مباراة شهدت طرد جنش، أما فريق نهضة بركان فقد أقصى الصفاقسي التونسي في دور قبل النهائي.