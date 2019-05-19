اونلاين | Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ونهضة بركان | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ونهضة بركان HD

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Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ونهضة بركان | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ونهضة بركان HD

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا، الأحد، بذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ونهضة بركان | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ونهضة بركان HD

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ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، على ملعب "البلدي".

Zamalek fans| مشاهدة الزمالك ونهضة بركان | مشاهدة رابط يلا شوت الزمالك | كورة لايف الزمالك ونهضة بركان HD

وكان الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما أقصى النجم الساحلي التونسي، من دور نصف نهائي بنتيجة 1-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد نهضة بركان المغربي على حساب الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-0، رغم هزيمته ذهابًا 2-0.