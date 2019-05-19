رياضة | فافر: سعداء للغاية بموسمنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فافر: سعداء للغاية بموسمنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند عن سعادته بما قدمه فريقه هذا الموسم على الرغم من خسارتهم لقب الدوري الألماني.
وقال فافر في تصريحات صحفية : "إنها خيبة أمل، بالتأكيد لم نتخل عن الأمل. في مرحلة ما كانت النتيجة 1-1 بين بايرن وآينتراخت فرانكفورت ثم بايرن سجل على الفور لتصبح 2-1 ولكن ركزنا على مباراتنا وعلى مهمتنا. لم ننظر إلى نتائج الفرق الأخرى".
واختتم فافر تصريحاته قائلاً : "في النهاية، من الواضح أننا نشعر بخيبة الأمل قليلاً من نتيجة البطولة لكننا فزنا في مباراتنا. ما زلنا سعداء للغاية بموسمنا. لم يظن أحد أننا سنحصل على 76 نقطة".