رياضة | فافر: سعداء للغاية بموسمنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فافر: سعداء للغاية بموسمنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا ​دورتموند​ عن سعادته بما قدمه فريقه هذا الموسم على الرغم من خسارتهم لقب ​الدوري الألماني​.

وقال فافر في تصريحات صحفية : "إنها خيبة أمل، بالتأكيد لم نتخل عن الأمل. في مرحلة ما كانت النتيجة 1-1 بين بايرن وآينتراخت ​فرانكفورت​ ثم بايرن سجل على الفور لتصبح 2-1 ولكن ركزنا على مباراتنا وعلى مهمتنا. لم ننظر إلى نتائج الفرق الأخرى".

واختتم فافر تصريحاته قائلاً : "في النهاية، من الواضح أننا نشعر بخيبة الأمل قليلاً من نتيجة البطولة لكننا فزنا في مباراتنا. ما زلنا سعداء للغاية بموسمنا. لم يظن أحد أننا سنحصل على 76 نقطة".