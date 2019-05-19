رياضة | ريال بيتيس يعلن رحيل مدربه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال بيتيس يعلن رحيل مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ​ريال بيتيس​ الإسباني رحيل مدربه كيكي سيتيان بعد عامين قضاهما في قيادة الفريق على الرغم من الفوز على ​ريال مدريد​ اليوم بثنائية نظيفة في الأسبوع الأخير من الدوري الأسباني.

وقال النادي في بيان له عبر شبكة الإنترنت : "قرر ريال بيتيس ومدربه كيكي سيتيان أن الإسباني لن يستمر في قيادة الفريق الأول الموسم المقبل. في العامين الماضيين، أعاد سيتيان ريال بيتيس إلى المنافسة الأوروبية وزاد بشكل كبير من قيمة الفريق وحقق انتصارات قيمة كبيرة ستكتب في تاريخ ريال بيتيس".