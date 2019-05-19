رياضة | الخميس .. سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس .. سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في العاشرة مساء الخميس المقبلة، على ملعب الشرطة بالعباسية، أمام فريق الداخلية.

تأتي المباراة ضمن برنامج الفترة الانتقالية التي بدأت يوم السبت 4 مايو 2019 وتنتهي في 18 يونيو 2019، بحضور كل اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي، وكذلك كل المعارين في مختلف الأندية، واللاعبين المميزين من فرق قطاع الناشئين، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الفريق مرانه في العاشرة مساء الاثنين المقبل على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي قبل خوض لقاء الداخلية.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى خوض مباراة ودية كل أسبوع، خلال الفترة الانتقالية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية والتركيز الفني للاعبين بسبب طول فترة الراحة بين الموسمين.