رياضة | بارما يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارما يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق إمبولي على ضيفه تورينو برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

وعلى ملعب (كارلو كاستيلاني)، سجل لأصحاب الأرض كل من لاعب الوسط الغاني أفري أكوا (ق27) وماتيو بريجي (ق65) وجيوفاني دي لورينزو (ق70) وفرانشيسكو كابوتو (ق88).

بينما سجل الجناح الإسباني ياجو فالكي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة (56).

Advertisements

وبهذا الفوز، رفع إمبولي رصيده من النقاط إلى 38 في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد تورينو عند 60 نقطة في المركز السابع.

وفي نفس الجولة، فاز فريق بارما على ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف أحرزه جيرسون سانتوس دا سيلفا، لاعب وسط الضيوف، في مرماه (ق80).

وبهذه النتيجة، رفع بارما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر.