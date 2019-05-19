رياضة | برشلونة ينهي الليجا بالتعادل مع إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ينهي الليجا بالتعادل مع إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة برشلونة وإيبار في ختام الدوري الأسباني ضمن مباريات الأسبوع ال38 من الليجا.

وتقدم إيبار عن طريق مارك كوكورييا في الدقيقة 20، وسجل ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 31، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 32، وتعادل بابلو دي بلاسيس لإيبار في الدقيقة 45.

ووصل برشلونة بطل الدوري الأسباني للنقطة 87 في الصدارة، بينما إيبار في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.