رياضة | ميسي يصدم مبابي ويقترب من حسم صراع الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم مبابي ويقترب من حسم صراع الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني من اقتناص الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين أمام إيبار ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى 36 هدفًا، محلقًا في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية، كما وسع الفارق أمام مبابي إلى أربعة أهداف، في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

ورفع ميسي رصيده من النقاط في سباق الحذاء الذهبي إلى 72 نقطة، بينما يمتلك مبابي أقرب ملاحقيه 64 نقطة، بعدما سجل 32 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحتاج لتسجيل أربعة أهداف على الأقل في مواجهة فريقه الأخيرة أمام ستاد ريمس لمعادلة رقم ميسي، ومشاركته الحذاء الذهبي.