رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق نهضة بركان المغربي، ضد فريق الزمالك اليوم الأحد في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب البلدي في بركان، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل نادي الزمالك مباراة نهضة بركان ويملك طموحات كبيرة، من أجل عودة البطولات الأفريقية لخزائن القلعة البيضاء، وذلك بعد غيابها منذ عام 2002، بينما يريد فريق نهضة بركان تحقيق البطولة لأول مرة في تاريخيه، وتسطير تاريخ جديد للفريق.

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ويأتي تشكيل نادي الزمالك المتوقع :-

عمر صلاح - حمدي النقاز - محمود علاء - الونش - عبد الله جمعة - طارق حامد - محمود عبد العزيز - كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - عمر السعيد.

وسوف تذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة، حيث تبث القناة على عدة أقمار صناعية على النايل سات، وعرب سات، والقمر الأوروبى هوت بيرد، ويأتي تردد القناة على النايل سات 11475، بينما تردد القناة العرب سات 12684.