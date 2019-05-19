رياضة | "مركزان" يثيران حيرة جروس قبل موقعة الزمالك وبركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مركزان" يثيران حيرة جروس قبل موقعة الزمالك وبركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك ، حيرة بسبب التشكيلة النهائية التي سيدفع بها أمام نهضة بركان المغربي.

ويواجه الزمالك، مضيفه نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن يكون لقاء الإياب في برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجاري.

وهناك مركزان يشكلان أزمة لجروس، الأول بسبب إصابة المدافع محمود حمدي "الونش" في وجهه، وخوفه من تجدد الإصابة أثناء اللقاء، ما يجعله يفكر بقوة في البدء بمحمد عبد الغني.

الثاني هو رغبة السويسري في الدفع بأحمد سيد "زيزو"، على حساب إبراهيم حسن، كون الأول يجيد الأدوار الهجومية والدفاعية معًا بنفس القوة والكفاءة.