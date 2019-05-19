رياضة | وزارة الرياضة تصرف ٦٤٣ ألف جنيه مكافآت للاعبى الاسكواش و الطائرة وتنس الطاولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تصرف ٦٤٣ ألف جنيه مكافآت للاعبى الاسكواش و الطائرة وتنس الطاولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تكريم بعثة المنتخب القومى للاسكواش الذى شارك فى بطولة العالم التى اقيمت بأمريكا خلال الفترة من ٢٠ فبراير وحتى ٣ مارس ٢٠١٩ بمبلغ ٥٢٥ الف جنيه لفردى الرجال والسيدات .

كما وافق على صرف مبلغ ٥٠,٦٢٥ لتكريم بعثة المنتخب المصرى لكرة الطائرة رجال الذى شارك فى البطولة العربية والتى اقيمت بمصر فى الفترة من ٢٥ اكتوبر وحتى ٤ نوفمبر ٢٠١٨

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وتمت الموافقة على تكريم بعثة المنتخب القومى لتنس الطاولة التى شاركت بدورة الالعاب الافريقية الثالثة للشباب التى اقيمت بدولة الجزائر خلال الفترة من ١٩ ل٣١ يوليو ٢٠١٨ بواقع ٦٧,٥٠٠ الف جنيه .

يأتى هذا فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكريم الابطال المحققين للانجازات والذين ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى سماء البطولات من خلال التمثيل المشرف لمصر فى المحافل الدولية .