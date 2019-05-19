رياضة | مشاهدة نهضة بركان والزمالك بث مباشر| مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1 (احفظ الرابط للمشاهدة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة نهضة بركان والزمالك بث مباشر| مباراة الزمالك ونهضة بركان ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1 (احفظ الرابط للمشاهدة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019 CAF Confederation Cup يدخل أبناء القلعة البيضاء هذا اللقاء بعد فوزه ذهابًا وإيابًا علي النجم الساحلي بنتيجة 1-0.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صوراً عبر حسابها على موقع تويتر، لعرض موعد مباراة الفريق الأبيض والتي تجمعه بنظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في عديد من عواصم العالم .

تقام مباراة الزمالك فى الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على الملعب البلدى ببركان معقل الفريق المغربي.

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 01:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء جواد بده وعلي محمد علي..

مباراة نهضة بركان والزمالك في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

ونقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر في لقاء اليوم الأحد 19 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ونهضة بركان مباشر، وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن أسماء معلقين مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، حيث خصصت معلقين من أجل التعليق على المباراة، وهما كل من المعلق علي محمد علي، عبر القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق علي محمد علي.