رياضة | سامى الشيشينى لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك ونهضة بركان "خارج التوقعات" وعمر صلاح سيكون على قدر المسؤلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامى الشيشينى لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك ونهضة بركان "خارج التوقعات" وعمر صلاح سيكون على قدر المسؤلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامي الشيشينى نجم نادي الزمالك السابق، على صعوبة مباراة اليوم بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فى المباراة التى ستقام على ملعب البلدى ببركان تحت قيادة الحكم الزامبى سيكازوي.

وتحدث الشيشينى لـ"الخليج 365 الرياضي"، قائلا :"ستكون مباراة صعبة جداً، نهضة بركان المغربي ليس من الفرق السهلة، بل من الفرق التى لا تهزم على ملعبها فخلال البطولة تعادلت فى مباراة واحدة وفازت بنتائج كبيرة بثلاث أهداف وبخمس أهداف وكانت نتائجها ضعيفة فقط فى دور المجموعات أمام الفرق المغربية.

وعن توقعاته للمباراة، قال:" ستكون مباراة بها شراسة وقوة من الفريقين، خاصة أنهما أول مرة يصلوا لنهائي البطولة فسيكون لقاء صعب والتوقعات صعبة للغاية. Advertisements وعن أبرز اللاعبين الذى يتخوف منهم، قال الشيشينى:" بالطبع المهاجم التوجولى لابا كودجو لاعب نهضة بركان المميز وهداف البطولة برصيد 7 أهداف. وعن أزمة حراسة المرمى بعد إيقاف محمود جنش وإصابة عماد السيد، قال:" بالطبع هناك مشكلة فى مركز حراسة المرمى، ولكن عمر صلاح إن شاء الله سيكون على قدر المسؤولية والموقف الصعب وكلنا ثقة به فهو لعب مع الناشئين مباريات كثيرة ولعب مع المنتخب الأولمبي ونستطيع أن نقول إنه ليس ببعيد عن المشاركات. وعن نصائحه للاعبي الزمالك، قال :" أهم شئ هو الهدوء خلال مجريات المباراة، والإلتزام التكتيكي و يكون هناك إنتشار هجومي سريع وإرتداد دفاعي وبالطبع تواجد الروح بين اللاعبين. ويذكر أن لقاء الإياب سوف يقام بملعب برج العرب فى مصر يوم 26 مايو المقبل.

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