رياضة | مفاجأة.. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب محمد صلاح نجم ليفربول عن قائمة تضم أسرع 10 لاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونشرت شبكة أوبتا المتخصصة في احصائيات كرة القدم القائمة التي تواجد فيها محمد صلاح في المركز 11 كالتالي:

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

10- باتريك فان آنهولت (كريستال بالاس)

السرعة القصوى: 34.96 كم / ساعة

9- سيرجيو ريكو (فولهام)

السرعة القصوى: 35.01 كم / ساعة

8- ديفوك اوريجي (ليفربول)

السرعة القصوى: 35.04 كم / ساعة

7- فيليب اندرسون (وست هام يونايتد)

السرعة القصوى: 35.11 كم / ساعة

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6- جيرارد ديولو (واتفورد)

السرعة القصوى: 35.13 كم / ساعة

5- دياندر ييدلين (نيوكاسل يونايتد)

السرعة القصوى: 35.17 كم / ساعة

4- ليروي ساني (مانشستر سيتي)

السرعة القصوى: 35.18 كم / ساعة

3- روبن فيناجر (وولفرهامبتون)

السرعة القصوى: 35.20 كم / ساعة

2- كايل ووكر (مانشستر سيتي)

السرعة القصوى: 35.27 كم / ساعة

1- تيموثي فوسو مينسا (فولهام)

السرعة القصوى: 35.32 كم / ساعة