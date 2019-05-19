شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. رسالة خاصة من لاعب بيراميدز لـ عمر صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ونهضة بركان



قبل ساعات من انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان ، حرص محمد مجدى أفشة صانع ألعاب بيراميدز على دعم حارس القلعة البيضاء الشاب عمر صلاح قبل المواجهة المرتقبة المحدد لها منتصف ليل اليوم الأحد فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أفشة يدعم صلاح قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان



وحرص أفشة على دعم عمر صلاح قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان بنشر صورة للحارس الشاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا عليها :" كل الدعم ليك يا أخويا".

عمر صلاح أساسيا فى مباراة الزمالك ونهضة بركان



وتشهد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى ، تولى عمر صلاح حراسة العرين الأبيض بسبب غياب محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي لإيقافه بعد الطرد فى مباراة النجم الساحلي التونسى بنصف نهائى الكونفدرالية بينما يغيب الحارس الثانى عماد السيد لإصابته بكسر فى إصبع اليد أثناء مشاركته فى مباراة الزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري المصري أمام الداخلية.



