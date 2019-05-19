وليد سليمان يطرق أبواب التشكيلة الأساسية للأهلي...

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جدة - عمرو شويل ظهر اتجاه قوى داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة لاسارتي، بعودة وليد سليمان صانع ألعاب الأحمر للتشكيلة الأساسية خلال مباراة الاسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل. ويدرس جهاز الأهلي الاستعانة بوليد سليمان أساسيا بدلا من صالح جمعة فى وسط الملعب لعدم ظهور الأخير بالمستوى المنتظر فى المواجهات الأخيرة مع فريقه. ولم يتواجد وليد سليمان فى التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة بسبب غيابه لفترة طويلة للإصابة قبل عودته ليتواجد كبديل فى المباريات الماضية، لكن يدرس لاسارتي فى الوقت الحالى إعادته للتشكيلة الأساسية. ويلتقى الأهلي فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل مع نظيره الإسماعيلي ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر المارد الأحمر المسابقة برصيد 73 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع بـ41 نقطة.

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