شكرا لقرائتكم ريتشكه مديراً تقنياً في نادي شالكه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذ نادي شالكه خطوة أخرى نحو إعادة هيكلة النادي، يوم الأحد، من خلال الكشف عن تولي مايكل ريشكه منصب المدير التقني، الذي أنشئ حديثا.

ويبدأ ريشكه، 61 عاما، عقده المستمر حتى 2022 بداية من الشهر المقبل، وتم تكليفه بإعادة إصلاح قسم الكشافين بالفريق الأول والتخطيط للفريق.

وقام شالكه بتعيين يوتشين شنايدر كرئيس لقطاع الرياضة في مارس الماضي وكما يتولى ديفيد فاجنر منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.

ويملك ريشكه خبرة كبيرة في العمل الإداري حيث تولى العديد من المناصب في بايرن ميونخ وباير ليفركوزن ومؤخرا شتوتغارت.

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ويظل فقط منصب المدير الرياضي مفتوحا في شالكه حيث يسعى الفريق لتقديم موسم أفضل من الذي قدمه هذا الموسم والذي أنهاه يوم السبت الماضي بصعوبة في المركز الرابع عشر.

واستقال المخضرم هوب ستيفنز المدير الفني المؤقت من منصبه بعدما ضمن للفريق البقاء في دوري الدرجة الأولى، حيث كان جاء بدلا من دومينيكو تيديسكو.

وقال ستيفنز عقب نهاية مباراة فريقه أمام شتوتغارت والتي انتهت بالتعادل السلبي: الشهور الماضية أخذت الكثير مني، ولكن كان امرا ممتعا. كنت منزعجا للغاية في بعض الأحيان- ولكن هذا جزء من عملنا. والآن أتطلع للحصول على القليل من الراحة مرة أخرى.

وكان شالكه أعلن أيضا اليوم الأحد أن جوناس كارلس، اللاعب الناشئ وقع على عقد احتراف مع النادي حتى 2022، بينما مدد الحارس البديل مايكل لانجير عقده حتى 2021.