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سامبدوريا يتعادل سلبياً مع كييفو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت كييفو بضيفه سامبدوريا يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

وفشل فريق سامبدوريا في استغلال النقص العددي بصفوف كييفو في تسجيل الأهداف، حيث اضطر الفريق المضيف للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد فيديريكو باربا.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع كما رفع كييفو رصيده إلى 16 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وكان يوفنتوس حسم التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، فيما كان كييفو وفروسينوني هبطا رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

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