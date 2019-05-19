شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة تامر عبد الحميد تهدى لقب دورى الأبطال لميت عقبة.. تشكيل الزمالك في آخر تتويج أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانقت أحلام الجماهير الزملكاوية عنان السماء طامحة فى استعادة الأمجاد الأفريقية الغائبة عن القلعة البيضاء منذ 17 عامًا عندما حصد فرسان ميت عقبة لقب بطل دورى أبطال أفريقيا، ذكرى سعيدة تتردد على أذهان جماهير الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية.

الزمالك يدخل تحديًا صعبًا وهو قدر الفرق الكبرى فى النهائيات الأفريقية، لكن ماذا عن التتويج الأخير؟..الفريق الأبيض انتزع لقبه الأفريقى الخامس والأخير بدورى أبطال أفريقيا خلال العام 2002، بعد أن تغلب على الرجاء البيضاوى بهدف تامر عبد الحميد.

موقعة ضمت 11 بطلاً بخلاف البدلاء وجاء تشكيل جيل التتويج الأفريقى الأخير كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

خط الظهر: وائل القباني، بشير التابعي، مدحت عبد الهادي، ابراهيم حسن

خط الوسط: تامر عبد الحميد، طارق السيد، حازم امام، وليد عبد اللطيف

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خط الهجوم:حسام حسن، محمد أبو العلا