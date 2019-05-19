شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك إلى خوض لقاء هام فى الثانية عشر منتصف من منتصف الليل أمام نهضة بركان فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى المغرب.

و يطمح لاعبى الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية تمكن الفريق من الوصول للقب فى مباراة العودة المحدد لها يوم 26 مايو الجارى على ملعب إستاد برج العرب.

لعب نادى الزمالك 14 مباراة بالكونفدرالية ، منها 6 في دور المجموعات ، و 4 مباريات بربع نهائى و نصف نهائى ، فاز فى 6 مباريات وتعادل 6 مباريات ، وتعرض للخسارة في مواجهتان ، وسجل لاعبوه 21 هدفا ، بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط ، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة .

التقى الزمالك مع القطن التشادى فى دور الـ 32 من البطولة ، فاز فى الذهاب 7/0، و خسر فى العودة 2/0 ، ثم ألتقى مع اتحاد طنجة فى دور الـ 16، تعادلا فى الذهاب سلبيا ، وتغلب الأبيض بثلاثية فى العودة مقابل هدف .

وبالنسبة لدور المجموعات خسر من جورماهيا 4/2، و تعادل مع نصر حسين داى 1/1 ، وبنفس النتيجة مع بترو اتليتكو ، و تغلب على نفس الفريق بهدف ، فى الجولة التالية ،وفاز على جورماهيا برباعية نظيفة ، قبل أن يتعادل مع نصر حسين سلبيا .

وألتقى الزمالك مع حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية ، تعادلا سلبيا فى الذهاب ، وفاز الزمالك فى العودة بهدف دون رد ، قبل أن يهزم النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائى بهدف وحيد و بتعادل سلبيا فى الإياب .

و يرصد اليوم السابع أبرز أهداف الزمالك فى مشوار الكونفدرالية فى الفيديوهات التالية :

فوز الزمالك على القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 بنتيجة 7 /0 .

أهداف فوز الزمالك على إتحاد طنجة فى دورإياب الـ 16

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أهداف الزمالك فى لقاء الخسارة من جورماهيا 4 / 2

أهداف فوز الزمالك على جورماهيا فى إياب دور المجموعات 4 /0

تعادل الزمالك 1 / 1 مع نصر حسين داى

تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو فى الذهاب

فوز الزمالك على بترو اتليتكو 1 /0

فوز الزمالك على حسنية أغادير فى ربع النهائى

هدف كهربا فى النجم الساحلى