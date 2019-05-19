شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد إسلام صيام عن مواجهة بتروجت أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب إسلام عصام صيام، مدافع بتروجت، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سموحة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الـ33 للدورى بسبب إصابته فى العضلة الخلفية. كان فريق بتروجت قد دخل معسكرا مبكرا لمدة 48 ساعة بالإسكندرية استعدادا لتلك المواجهة الحساسة التى ستحدد بشكل كبير الفريق الهابط للقسم الثانى بصحبة الداخلية والنجوم. يذكر أن بتروجت تعاقد مع إسلام صيام قادما من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وشارك اللاعب فى بعض المباريات وظهر بشكل جيد.

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