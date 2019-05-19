شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر لاعبى الزمالك من الاعتراض على حكم مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من الاعتراض على الزامبى جانى سيكازوى، حكم مواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر لها غدًا الأحد، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على ضرورة عدم الاعتراض على حكم المباراة، تجنبًا لتلقى أى بطاقة صفراء أو حمراء، قد تؤثر على الفريق فى لقاء العودة، المقرر له الأحد المقبل 26 من الشهر الجارى، عل ستاد برج العرب.

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ويواجه 8 لاعبين شبح الإيقاف فى مباراة العودة أمام نهضة بركان، لتلقيهم بطاقة صفراء سابقة، وهم محمود علاء، طارق حامد، حمدى النقاز، محمود كهربا، يوسف أوباما، عمر السعيد، إبراهيم حسن، وعماد السيد الذى يغيب عن المباراة بسبب الإصابة بكسر فى إصبع اليد.