شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح رجل المهام الصعبة مع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهمة ثقيلة ألقيت على عاتق حارس الزمالك الشاب عمر صلاح الذى اعتاد أن يثبت لجماهير القلعة البيضاء أنه على قدر المسئولية، حيث يدافع صاحب الـ21 عامًا عن العرين الأبيض فى مباراة الزمالك ونهضة بركان التى تجمع الفريقين فى الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

4 دقائق فقط هى عمر مشاركة عمر صلاح مع نادى الزمالك فى الموسم الجاري، حيث يصنف الحارس الشاب على أنه الحارس الثالث للقلعة البيضاء بعد محمود جنش الحارس الأول الذى يغيب للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام النجم الساحلى فى مباراة الدور نصف النهائي، وعماد السيد الحارى الثانى الذى تعرض لإصابة فى اليد خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى العام.

إلا أن المواقف تثبت أن عمر صلاح هو رجل المهام الصعبة بالقلعة البيضاء، حيث تعرض حارس الزمالك لعدد من الاختبارات الصعبة، حيث شارك فى العديد من المباريات بسبب إصابات حراس الزمالك أو إيقافهم، وقدم مستوى مميز خلال المباريات التى شارك بها الشاب فى مقدمتها مباراة الزمالك والأهلى فى القمة 114 والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة، ولكن صلاح قدم مستوى جيد وكان نجم المباراة.

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عمر صلاح لعب أيضًا مباراة الإسماعيلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، ونجح فى قيادة فريقه للفوز برباعية والتأهل للمباراة النهائية وقدم مستوى مميزًا، وشارك فى مباريات بكأس مصر أيضًا أمام طلائع الجيش والمنيا ولم تتلق شباكه أى أهداف، وخلال المباريات السابقة التى خاضها صلاح كان أمينًا على مرمى الزمالك ولم يخذل جماهير القلعة البيضاء.