شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة بركان.. ماذا فعل الزمالك خارج أرضه فى الكونفدرالية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك يواجه نهضة بركان المغربى، فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، عندما يلتقى نهضة بركان المغربى، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجية إيجابية تسهل عليه المهمة فى مباراة العودة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل، الموافق 26 من الشهر الجارى، على استاد برج العرب، وسط حضور كثيف من جماهير الأبيض.

خاض الأبيض 7 مباريات خارج الديار، منذ المشاركة فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، ورغم تأهل الفارس الأبيض للمباراة النهائية لمواجهة نهضة بركان، إلا إنه لم يحقق إلا فوزًا واحدًا فى المواجهات السبع خارج أرضه.

دور الـ 32 (1) قطن تشاد 2 – 0 الزمالك

دور الـ 32 (2) اتحاد طنجة المغربى 0 – 0 الزمالك

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دور المجموعات.. جورماهيا الكينى 4 – 2 الزمالك

دور المجموعات.. بيترو أتلتيكو 0 – 1 الزمالك

دور المجموعات.. نصر حسين داى 0 – 0 الزمالك

ربع النهائى.. حسنية أغادير 0 - 0 الزمالك

نصف النهائى.. النجم الساحلى 0 – 0 الزمالك