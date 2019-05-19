شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله هشام يحقق برونزية بطولة سيرياس الدولية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق عبد الله هشام، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزوية بمنافسات بطولة سيرياس الدولية، والتى تقام بتركيا بعد تغلبه على مواطنه على الصاوى فى وزن تحت 67 كجم.

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من: سارة عاصم، ورضوى سيد، وريم أحمد، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وأمنية محمد، وسارة عبده، وإيمان أشرف، فوزية محمود، وشهد إيهاب، أسماء، أية هشام، على محمد، فراس أسامة، وعبد المنعم محمد، ومؤمن أحمد سعيد، وعمر أحمد عبد المنعم، وعبد الله هشام، وكريم أيمن، وعبد الله ممدوح، وعمر أشرف، وعمرو علاء، ومحمد السيد، وأحمد أشرف، وكريم وليد صلاح الدين.

يذكر أن البعثة يرأسها أحمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة الاتحاد.