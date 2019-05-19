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مدرب الإسماعيلى يشاهد ملخص مباريات الأهلى بالفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى فى الفترة الحالية على مشاهدة ملخص مباريات الأهلى بالفيديو استعدادًا لمباراة فريقه مع المارد الأحمر المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

يأتى ذلك من أجل وضع يديه على مواطن القوة والضعف للأهلى أملاً فى الخروج بنتيجة إيجابية من الكلاسيكو.

ولعب الأهلى قبل مباراة الإسماعيلى 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 51 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا ليحصد 73 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.

على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

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