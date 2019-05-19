شريف إكرامى يدعم عمر صلاح قبل نهائى الكونفدرالية: "بالتوفيق يا بطل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر على مؤازرة عمر صلاح حارس مرمى نادى الزمالك قبل المواجهة القوية التى يخوضها صاحب الـ21 عامًا فى نهائى الكونفدرالية .

وكتب إكرامى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": ‏كل الدعم للحارس عمر صلاح فى مباراة اليوم، بالتوفيق يا بطل". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل، فى المباراة التى تجمع الفريقين بذهاب الدور النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويعانى الزمالك فى مركز حراسة المرمى بسبب غياب الحارس الأساسى محمود عبد الرحيم جنش للإيقاف بعد الطرد الذى تعرض له فى مباراة النجم الساحلى بنصف النهائي، فيما يغيب عماد السيد الحارس الثانى عن اللقاء أيضًا بسبب الاصابة التى تعرض لها فى اليد خلال مباراة الزمالك الأخيرة فى الدورى أمام الداخلية .

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