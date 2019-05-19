لجنة الحكام تبدأ ورش عمل للتدريب على استخدام تقنية "var"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، تنظيم ورش العمل لحكام الدورى الممتاز للتدريب على استخدام تقنية "var"، وذلك بإلقاء المحاضرات النظرية أولاً. ويدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تطبيق حكم الـvar فى الموسم المقبل. كان الاتحاد الأفريقى قد قرر إقامة مباراة الزمالك فى نهائى البطولة الكونفدرالية بتطبيق تقنية الـvar وأيضًا تطبيقها فى دور الـ8 لبطولة كاس الأمم الأقريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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