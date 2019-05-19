شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة الإسماعيلى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي المرتقبة استعاد المارد الأحمر ثلاثة لاعبين عانوا من إصابة على مدار الأيام الماضية حرمتهم من المشاركة فى التدريبات والمباريات، وعاد لتدريبات الفريق كل من جونيور أجاى والصاعد عربى بدر، كما اقترب أحمد الشيخ من الظهور فى تدريبات الفريق المقبلة أيضاً.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.

النيجيري جونيور أجاى لاعب الفريق انتظم فى مران الفريق الجماعي مساء أمس السبت بعدما تعافى من الإصابة بالإجهاد فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى المران الأخير قبل مواجهة إنبى والتى حرمته من المشاركة فى المباراة.

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كما شارك عربى بدر لاعب فريق الشباب الذي يتواجد فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مران الفريق الجماعي أمس عقب تعافيه من الإصابة فى منشأ العضلة الأمامية والتى نفذ على إثرها برنامجا علاجيًا وتأهيليا خلال الفترة الماضية.

كما اقترب أحمد الشيخ من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من برنامجه التأهيلى الذى خضع له الأيام الماضية، وبدأ المشاركة فى التدريبات الجماعية تدريجياً ابتداءً من مران الأمس، وعانى الشيخ من آلام فى الظهر أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

ومن المقرر أن يدخل أجاى قائمة مباراة الإسماعيلى لكن حظوظ عربى بدر تبدو ضعيفة، كما هو الحال بالنسبة لأحمد الشيخ.