قبعة محمد صلاح على غلاق «ميرور» تثير أزمة بين الجماهير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وهو يرتدي القبعة ويقف على أحد الشواطئ، وذلك على غلاف صحيفة “ميرور” الإنجليزية.

عدد كبير من جماهير الكرة الإنجليزية فوجئ بتداول صورة لغلاف صحيفة “ميرور”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل صورة محمد صلاح عقب فوز مانشستر سيتي على واتفورد، بسداسية نظيفة وتتويجه بلقب كأس الاتحاد.

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تصميم الغلاف جاء غريباً بوجود صورة محمد صلاح بمساحة الصفحة الأولى بالكامل تقريباً، ومعها عنوان.. محمد صلاح: اشتريت قبعة جديدة.. بينما تواجدت صورة صغيرة لخبر تتويج مانشستر سيتي بلقب الكأس أعلى الصفحة بعنوان “سيتي يفوز بالكأس “.

ويرجع سبب هذا الغلاف الغريب إلى أحد مشجعي مانشستر سيتي الذي اقتحم مقصورة الصحفيين بملعب ويمبلي واتهمهم بعدم الاهتمام بإنجازات فريقه والتركيز على كل كبيرة وصغيرة لمحمد صلاح نجم ليفربول.

الرد جاء ساخرًا من أحد الجماهير بتصميم وهمي للغلاف بصورة قبعة محمد صلاح، وخبر مانشستر سيتي الصغير للسخرية من هجوم المشجع على الصحفيين، إلا أن الصحيفة نشرت خبر تتويج السيتي على الصفحة الرئيسية في العدد الصادر صباح الأحد بصورة للكأس مع سترلينج وعنوان (6 ومانشستر سيتي.. ثلاثية تاريخية لأبطال جوارديولا”، ولم تذكر محمد صلاح.