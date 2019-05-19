انت الان تتابع الكشف عن تميمة بطولة أمم إفريقيا 2019 (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
تميمة بطولة أمم إفريقيا
نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتتمثل التميمة في شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت عن أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى تكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر،
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت عن أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى تكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، إذ قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلا من 200 جنيه.
وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي، أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم المصرية، وزيادة وجودهم في المدرجات لتشجيع منتخب بلادهم، والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر.
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