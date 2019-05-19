الان تتابع هل يكرر الأهلي المشهد للمرة الثالثة ويرافق النصر والهلال والاتحاد؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا مساء الغد، وسيلعب الهلال أمام الدحيل القطري بقطر، وسيحل باختاكور الأوزبكي ضيفًا على الأهلي بملعب الجوهرة، وسيحل النصر ضيفًا على ذوب هان الإيراني في ملعب كربلاء بالعراق، بينما سيستضيف الاتحاد ضيفه الوحدة الإماراتي على ملعب الجوهرة حيث سيقام اللقاءان يوم الثلاثاء المقبل.

وتأمل الجماهير الرياضية السعودية من الأهلي، الفوز للتأهل إلى دور الـ16 برفقة الاتحاد والهلال والنصر ليتكرر المشهد مجددًا بتواجد جميع الأندية السعودية المشاركة في دور الـ16 وقد تكررت في مرتين ماضيتين عام 2009 و2011م.

وتواجد في 2009م أندية الهلال، الشباب، الاتفاق، الاتحاد، وفي 2011م تواجدت أندية الاتحاد، الهلال، الشباب، النصر.

ويأتي الهلال في صدارة مجموعته بـ12 نقطة بينما الدحيل وصيفًا بـ8 نقاط، وسيكون اللقاء بينهما تحصيل حاصل وجميع النتائج تخدم الهلال ليبقى متصدرًا للمجموعة بينما الفريق القطري يريد أن يرد الاعتبار بعدما خسر لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف.

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وفي جدة، يطمح أنصار فريق الأهلي بالانتصار دون غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة حيث يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 6 نقاط وباختاكور ثانيًا برصيد 8 نقاط، ويسعى الفريق الأوزبكي للخروج من المباراة بالتعادل على أقل تقدير.

ويعيش الفريق الأهلاوي خلال الأيام الأخيرة أجواء رائعة من الانتصارات في الدوري حيث فاز بالأربعة على الفيصلي وبالخمسة على الاتفاق، وضمن مقعد آسيوي في الموسم القادم بينما الفريق الأوزبكي هو الآخر الذي يعيش بطعم نشوة الانتصارات حيث كانت آخر خسارة له في الشهر الماضي أمام السد القطري في الـ24 من أبريل.

وفي لقاء العراق بين النصر وذوب هان تطمح جماهير العالمي تحقيق صدارة المجموعة بالفوز على الإيرانيين ورد اعتبار الخسارة في مباراة الذهاب حيث انتهت 3-2 ويأتي العالمي خلف ذوب هان برصيد 9 نقاط بينما يتصدر الإيرانيين المجموعة بـ11 نقطة.

ويعيش الفريق النصراوي في أجمل أيامه حيث حقق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما الفريق الإيراني هو الآخر الذي يعيش أجواءه السيئة في الدوري الإيراني حيث احتل مركز السادس ولكنه لا زال يقدم نتائج جيدة في دوري أبطال آسيا.

وفي جدة يسعى فريق العميد إلى تحقيق الصدارة من أمام الوحدة حيث يتصدر الوحدة الدوري برصيد 12 نقطة والاتحاد ثانيًا بـ10 نقاط وستلتقي جماهير العميد بمعشوقها بعد حرمانهم من رؤية الفريق مباراتين بسبب عقوبات الاتحاد الآسيوي، ومن المنتظر أن تسجل جماهير اتحاد جدة حضورًا مبهرًا ورقمًا قياسيًا جديدًا.

يذكر أنه في حالة فوز الأهلي فإنه سيلاقي شقيقه الهلال في دور الـ16، وفي حالة انتصار الاتحاد أو النصر وتعثر أحدهما فأنهما سيلتقيان في دور الـ16.