الامارات | حكم كوري يدير مواجهة العين والاستقلال "الآسيوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم كوري يدير مواجهة العين والاستقلال "الآسيوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة العين وضيفه الاستقلال الايراني، والمقررة مساء يوم غدٍالاثنين المقبل على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلى طاقم تحكيم كوري، بقيادة كو هايونغجين.

وسيساعده على الخطوط يوون كوانجيول، "الحكم المساعد الأول" وبارك سانغجون، "الحكم المساعد الثاني" ووسونغ كيم، "حكماً رابعاً".

كما تم تكليف الطاجيكي، إسلاموف دافلاتماند، بمهمة مراقبة المباراة والأردني إسماعيل عدنان، بتقييم الحكام.