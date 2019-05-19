شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو: سأنهي صيامي التهديفي في شباك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الناميبي بنسون شيلونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه لا يخشى الأهلي متصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وأضاف شيلونجو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «سأبذل قصارى جهدى لإنهاء صيامى التهديفى في شباكه، نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذي تحقق أمام الداخلية».

وواصل: «نعلم جيدا قوة المنافس فهو فريق كبير ويتمتع بلاعبين مميزين في كافة الخطوط ،لكننا واثقون في قدراتنا على تصحيح المسار وإسعاد جماهيرنا العريضة».

وأكمل مهاجم منتخب نامبيا: «طموح كل فريق مختلف، الأهلى ينافس على اللقب ونحن نلعب على مركز متقدم بجدول الدورى إلا أن المباراة ستكون حماسية للغاية».

وأتم حديثه: «أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في ترجمة الفرص المتاحة لنا إلى أهداف من أجل نقل الضغط والارتباك إلى المنافس».