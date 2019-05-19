- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنشر بطاقة تعارف «توت»: عمره 12 سنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عن تميمة البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تمثل طفلاً «توت» يرتدي قميص منتخب مصر والزي الفرعوني ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية.
ونشرت اللجنة عبر الحساب الرسمي للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي بطاقة تعارف لـ«توت» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي جاءت على النحو التالي:
الاسم: توت
السن: 12 سنة
الجنسية: مصري
الرياضة: لاعب كرة
المفضلة: شوارع
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنشر بطاقة تعارف «توت»: عمره 12 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.