شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تنشر بطاقة تعارف «توت»: عمره 12 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، عن تميمة البطولة التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتي تمثل طفلاً «توت» يرتدي قميص منتخب مصر والزي الفرعوني ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

ونشرت اللجنة عبر الحساب الرسمي للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي بطاقة تعارف لـ«توت» باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتي جاءت على النحو التالي:

الاسم: توت

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السن: 12 سنة

الجنسية: مصري

الرياضة: لاعب كرة

المفضلة: شوارع

بطاقة تعارف توت تميمة أمم أفريقيا

بطاقة تعارف توت تميمة أمم أفريقيا