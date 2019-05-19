شكرا لقرائتكم خبر عن «جريشة» يدير ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مهمة إدارة مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، إلى الحكم الدولي المصري جهاد جريشة. ويعاون جريشة، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، السوداني وليد أحمد، والجزائري عبدالحق عتشالي.

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