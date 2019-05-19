ميسي يحسم صراع الحذاء الذهبي "إكلينيكيا"

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية لآمال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في اقتناص الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي.

وعوض النجم الأرجنتيني تأخر فريقه أمام إيبار ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بتسجيل هدفين خلال دقيقة واحدة، في شوط المواجهة الأول الذي انتهى بهدفين لكل فريق.

وتقدم إيبار بهدف سجله مارك كوكوريلا في الدقيقة العشرين، إلا أن رد ميسي لم يتأخر كثيرًا، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأعلن عن تقدم الفريق الكتالوني في الدقيقة الثانية والثلاثين، قبل أن يتعادل إيبار بدوره عن طريق بابلو دي بلاسيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

Advertisements

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى 36 هدفًا، محلقًا بأريحية في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية، كما وسع الفارق أمام مبابي إلى أربعة أهداف، في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويُمنح الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في دوريات القارة العجوز، ويحصد اللاعب نقاطًا تبعًا للأهداف التي يسجلها في الدوري المحلي، ويساوي الهدف في الدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" نقطتين، تنقص إلى نقطة ونصف لدوريات المستوى الثاني ونقطة وحيدة لدوريات المستوى الأخير.

ورفع ميسي رصيده من النقاط في سباق الحذاء الذهبي إلى 70 نقطة، بينما يمتلك مبابي أقرب ملاحقيه 64 نقطة، بعدما سجل 32 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحتاج لتسجيل أربعة أهداف على الأقل في مواجهة فريقه الأخيرة أمام ستاد ريمس لمعادلة رقم ميسي، ومشاركته الحذاء الذهبي.