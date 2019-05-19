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ميسي يقود كتيبة برشلونة في معقل إيبار

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراة إيبار، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38، الأخيرة، من .

ويضم تشكيل البارسا كلًا من:

ياسبر سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، جوردي ألبا، أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، مالكوم، وليونيل .

أما إيبار فسيبدأ المباراة بتشكيل يضم:

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ماركو ديمتروفيتش، كوتي، إيفان راميس، باولو أوليفييرا، دي بلاسيس، خوان جوردان، جونزالو إسكلانتي، كوكورييا، فابيان أوريلانا، سيرجي إينريش وتشارليز دياز.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز 3-0 في ملعب كامب نو.

ويتصدر البارسا جدول الليجا برصيد 86 نقطة، بينما يحل إيبار بالمركز الـ 12 برصيد 46 نقطة.

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