ميسي يقود كتيبة برشلونة في معقل إيبار

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مباراة إيبار، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38، الأخيرة، من الدوري الإسباني.

ويضم تشكيل البارسا كلًا من:

ياسبر سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه، جوردي ألبا، أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، مالكوم، وليونيل ميسي.

أما إيبار فسيبدأ المباراة بتشكيل يضم:

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ماركو ديمتروفيتش، كوتي، إيفان راميس، باولو أوليفييرا، دي بلاسيس، خوان جوردان، جونزالو إسكلانتي، كوكورييا، فابيان أوريلانا، سيرجي إينريش وتشارليز دياز.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز برشلونة 3-0 في ملعب كامب نو.

ويتصدر البارسا جدول الليجا برصيد 86 نقطة، بينما يحل إيبار بالمركز الـ 12 برصيد 46 نقطة.