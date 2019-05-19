ريبيري يسترجع ذكرى جرحه القديم مع كريستيانو رونالدو

تذكر النجم الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني جرحًا قديمًا في مسيرته الكروية تعرض له قبل 16 عامًا.

وكشف ريبيري خلال استضافته ببرنامج تيليفوت عبر قناة TF1: "عدم فوزي بجائزة الكرة الذهبية في 2013 بمثابة جرح قديم ترك آثاره على جسدي، تناسيته مع مرور الوقت".

وأضاف: "بالطبع كنت أحلم بالفوز بهذه الجائزة، خاصة أنني قدمت أفضل ما لدي".

ونال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكرة الذهبية في 2013، وحصل ليونيل ميسي نجم برشلونة على المركز الثاني، بينما حل ريبيري ثالثًا رغم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري على حساب بوروسيا دورتموند.

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وبشأن الأزمة التي أبعدته عن صفوف المنتخب الفرنسي، رد ريبيري: "كان ينبغي عليّ أن أقوم برد فعل، خاصة أنه لم يكن هناك شيئًا صحيحًا بصفوف الفريق، إلا أنني سأحتفظ فقط بذكرياتي الإيجابية مع المنتخب".

وأنهى فرانك ريبيري مسيرة طويلة مع الفريق البافاري بانتهاء الموسم الجاري، حقق خلالها 22 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.