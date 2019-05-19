ريال بيتيس يحقق إنجازًا غائبًا منذ 16 عامًا أمام برشلونة وريال مدريد

فاز ريال بيتيس على مضيفه ريال مدريد بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأصبح ريال بيتيس أول فريق في الليجا يفوز خارج ملعبه على ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" وبرشلونة "في "كامب نو" في موسم واحد، منذ ريال مايوركا في موسم (2002-2003).

وكان بيتيس أسقط برشلونة في ملعبه "كامب نو" بنتيجة (4-3) يوم 11 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من النسخة الجارية للمسابقة (2018-2019).

يُذكر أن ريال مدريد تلقى هزيمته الـ12 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، لينهي الموسم في المركز الثالث بجدول الترتيب بعد تجمد رصيده عند 68 نقطة