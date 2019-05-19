شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. التحذير الأخير من جروس للاعبين قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عدة تحذيرات للاعبيه، على رأسها عدم الاعتراض على الزامبى جانى سيكازوى، حكم مواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر لها فى الثانية عشر منتصف الليل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وأكد جروس للاعبيه على ضرورة عدم الإعتراض على حكم المباراة، تجنبًا لتلقى أى بطاقة صفراء أو حمراء، قد تؤثر على الفريق فى لقاء العودة، المقرر له الأحد المقبل 26 من الشهر الجارى، عل ستاد برج العرب.

يذكر أن هناك 8 لاعبين يواجهون شبح الإيقاف فى مباراة العودة أمام نهضة بركان، لتلقيهم بطاقة صفراء سابقة، وهم محمود علاء، طارق حامد، حمدى النقاز، محمود كهربا، يوسف أوباما، عمر السعيد، إبراهيم حسن، وعماد السيد الذى يغيب عن المباراة بسبب الإصابة بكسر فى إصبع اليد.