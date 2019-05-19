شكرا لقرائتكم كاف يعلن جهاد جريشة حكما لذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة التي تجمع بين ناديا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي بالمغرب في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد موقع "البطولة" المغربي، أن مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي سيديرها الحكم المصري جهاد زغلول جريشة بمساعدة وليد أحمد علي من السودان و الجزائري عبد الحق التشيالي.
وضرب نادي الترجي التونسي موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019.
وتفوق الترجي التونسي على مازيمبي الكونغولي بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والاياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تفوق الوداد البيضاوي المغربي على صن داونز بهدفين مقابل هدف واحد.
وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوي المغربي مع الأهلي المصري فى نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الاهلي المصري أيضاً فى نهائي نسخة 2018.
جدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي توج بطلاً لنسخة 2017 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما حصل الترجي التونسي على لقب نسخة 2018.
جهاد جريشة، الوداد، دوري ابطال افريقيا، الترجي
كانت هذه تفاصيل خبر كاف يعلن جهاد جريشة حكما لذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.