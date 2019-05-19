شكرا لقرائتكم حمدالله وبيدرو إيمانويل يخطفان أفضلية الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر جائزة أفضل لاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما نال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون جائزة أفضل مدرب.

وتفوق حمدالله على كلِ من مواطنه نور الدين أمرابط لاعب النصر، والفرنسي بافتمبي غوميز لاعب الهلال، وليندر توامبا مهاجم التعاون ودجانيني تافاريس لاعب أهلي جدة.

كما تسلم المهاجم المغربي جائزة الحذاء الذهبي من ماجد عبدالله نجم النصر السابق وكبير هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ، بعدما أحرز الأول 34 هدفاً، وهو أكبر عدد أهداف تم تسجيله في موسم واحد بالدوري السعودي منذ انطلاقته.

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وفي المقابل خطف إيمانيول الجائزة أمام مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر والروماني ماريوس سوموديكا والبلجيكي هاسي مدرب الرائد.



وتفوق محمد كنو لاعب الهلال على سلطان الغنام مدافع النصر وصالح الشهري مهاجم الرائد وعبدالعزيز البيشي لاعب الاتحاد وعبدالفتاح آدم مهاجم التعاون، ليحصل على جائزة أفضل لاعب سعودي.

وحاز متعب المفرج مدافع التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد في المسابقة متفوقاً على محمد المجحد لاعب الفتح وهارون كامارا لاعب القادسية وسعود عبدالحميد مدافع الاتحاد وحمدان الشمراني لاعب الفيصلي.



وخطف التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب جائزة القفاز الذهبي متفوقاً على براد جونز حارس النصر وكاسيو أنجوس حارس التعاون.