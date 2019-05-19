تشكيلة البارسا أمام إيبار

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني التشكيلة الرسمية لمواجهة فريق إيبار مساء اليوم في الجولة الاخيرة من عمر الدوري.

سيخوض برشلونة حامل اللقب وبطل النسخة الحالية هذا المساء اخر مبارياته في الدوري الإسباني على ملعب ايبورا أمام ايبار في الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

في قائمة الفريق الكتالوني تواجد النجم الاول للفريق ليونيل ميسي بينما هناك العديد من الغيابات حيث يفتقد البارسا خلال المباراة لكل من كوتينيو، آرثر، سواريز، ديمبيلي ، رافينيا، توماس فيرمايلين، وجيسون مورييو،وكيفين بواتينج .

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وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمي: سيلسين

في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، سيميدو

في خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

في خط الهجوم: ميسي، مالكوم