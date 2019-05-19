الأهلي مطالب بفوز ثالث على أرضه، ومباراة أخيرة لتشافي مع السد

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يخوض الأهلي السعودي مباراة مصيرية في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف الإثنين في جدة باختاكور الأوزبكستاني، فيما يخوض تشافي مباراته الأخيرة كلاعب مع السد القطري قبل أن يتولى على الأرجح الإشراف عليه كمدرب.

ويتنافس الأهلي ثالث المجموعة (6 نقاط) مع باختاكور الثاني (8 نقاط)، فيما يلعب السد المتصدر بعشر نقاط والذي ضمن بطاقته، في ضيافة برسيبوليس الإيراني (4 نقاط)، وصيف بطل العام الماضي والذي خرج خالي الوفاض من النسخة الحالية.

وحقق الأهلي في الجولات الخمس السابقة فوزين على أرضه، في مقابل ثلاثة هزائم خارجها، وبات مطالبا بفوز ثالث في جدة يؤهله الى دور الـ 16 والانضمام الى ذوب آهن الايراني ومواطنه النصر (المجموعة الأولى)، الوحدة الإماراتي وجاره اتحاد جدة السعودي (الثانية)، مواطنه الآخر الهلال والدحيل القطري (الثالثة)، فضلا عن السد.

بدوره، لن يفرط باختاكور بالفرصة الأخيرة إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لحجز البطاقة الأخيرة المتبقية في المجموعات الأربع لغرب آسيا، ويعول بشكل خاض على الهداف مارات بيكماييف.

في المقابل، يملك الأهلي فرصة كبيرة لانتزاع البطاقة، ويعتمد المدرب يوسف عنبر بشكل رئيسي على ثلاثي الهجوم السوري عمر السومة، مهند عسيري ودجانيني تافاريش من الرأس الأخضر.

- تشافي يترقب -

تبدو الفرصة متاحة امام الاسباني تشافي هرنانديز قائد السد لانهاء مشواره بانتصار معنوي في آخر مباراة رسميه له كلاعب مع الفريق في ضيافة برسيبوليس على ملعب أزادي في طهران.

ويأمل تشافي الذي ساهم بعودة السد الى منصة الدوري بعد غياب ستة سنوات (2013)، وقاده الى دور الـ 16 من المسابقة الأسيوية الأهم، في أن تستمر مسيرته مع النادي القطري حيث من المنتظر أن يخلف البرتغالي جوزفالدو فيريرا في منصب المدرب.

وقال تشافي في حوار مع الموقع الرسمي للسد "كنت اتمني الفوز بدوري ابطال آسيا بعد ان حققت كل الالقاب المحلية مع السد واخرها الفوز بالدوري هذا الموسم، لكن لم يحالفنا التوفيق الموسم الماضي وخسرنا امام برسيبوليس في نصف النهائي رغم اننا كنا الافضل".

ورغم اعتزال تشافي اللعب رسميا، لا يزال يترقب القرار الرسمي لنادي السد بتوليه تدريب الفريق اعتبارا من الموسم القادم خلفا للمدرب البرتغالي الذي ألمح مؤخرا الى ذلك عندما قال "تشافي سيتواجد في المكان الانسب في مسيرته الرياضية حيث يعرف قطر، يعرف السد ولاعبيه وبالتالي سيكون محظوظا لانه يتواجد في بلد يمتلك بنية تحتية لا يوجد مثلها في العالم".

وانضم تشافي الى السد في 2015 في واحدة من أهم وأكبر صفقات الفريق بعد انضمام مواطنه راوول غونزاليز، لاعب لاريال مدريد السابق (2012-2014)، وساهم في فوز الفريق ببطولة كأس الامير وكأس قطر 2017،واستعادة لقب الدوري هذا الموسم.

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- مباراة ثأرية -

يستضيف الدحيل القطري في المجموعة الثالثة الهلال السعودي في قمة ثأرية، بعد أن ضمنا التأهل ومركزيهما في ترتيب المجوعة التي يتصدرها الهلال (12 نقطة) يليه الدحيل (8 نقاط).

لكن يبق الصراع مفتوحا على زعامة المجموعة، فضلا عن رغبة الدحيل في الثأر لخسارته في الرياض 1-3.

ويتمتع الدحيل راهنا بمعنويات عالية بعد ان ثأر من السد منافسه المحلي اللدود، وانتزع كأس الامير معوضا فقدانه للقب الدوري الذي هيمن عليه ست مرات في آخر سبعة مواسم.

ويخوض الدحيل المباراة في ظل عدد من الغيابات مثل لاعب الوسط كريم بوضياف، قلب الدفاع بسام الراوي والظهير الأيسر سلطان ال بريك.

ويأمل البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل في مواصلة البرازيلي إدميلسون تألقه الكبير في هذه الفترة وقيادة الفريق مع الهداف المغربي يوسف العربي، الى تحقيق الانتصار على الهلال.

وفي تصريحات له عقب التتويج بكأس الامير، قال إدميلسون "الدحيل والهلال ضمنا التأهل الى دور الـ 16 والمباراة تحصيل حاصل من حيث النتيجة، لكنها مهمة لنا وهدفنا الفوز بها والثأر لخسارتنا في الرياض".

واضاف "الفوز على الهلال سيكون له اثر ايجابي ومعنوي على الفريق لمواصلة مشوار البطولة وتحقيق لقبها".

بدوره، قال الهداف الآخر علي عفيف "المباراة هامة والفوز فيها ضروري كونها تقام على ملعبنا وبين جماهيرنا، كما ان الفوز على منافس قوي مثل الهلال له نتائج ايجابية على تقييم الفريق بنهاية الموسم القاري"

وفي مباراة هامشية أخرى، يستضيف العين الإماراتي استقلال طهارن الإيراني، وقد ودع الفريقان من الجولة قبل الاخيرة الماضية.

وسيكون هدف العين تحقيق فوزه الاول بعد خمس هزائم في اسوأ بداية له منذ 2011 والتي كانت اخر مرة لا يتجاوز فيها دور المجموعات.