ووريرز على بعد فوز واحد من النهائي الخامس تواليا

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بات غولدن ستايت ووريرز، بطل الموسمين الماضيين، على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي الخامس تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعدما حقق الانتصار الثالث على التوالي على منافسه في نهائي المنطقة الغربية بورتلاند ترايل بلايزرز.

وأكد ووريرز تفوقه على ترايل بلايزرز وهزمه في أول مباراة على أرضه 110-99 السبت، محققا فوزه الثالث تواليا في هذه السلسلة (3-صفر).

وحول ووريرز تخلفه في الشوط الأول بفارق 13 نقطة (الربع الأول 27-29 والثاني 26-37)، الى فوز بفارق نهائي استقر على 11 نقطة، علما بأن صاحب الأرض تقدم في بعض مراحل اللقاء بفارق 18 نقطة.

ورغم افتقاده لأحد ركائزه الأساسية وافضل هدافيه كيفن دورانت المصاب، والبداية السيئة للمباراة الثالثة تواليا في هذه السلسلة، اقترب ووريرز من بلوغ نهائي البطولة للمرة الخامسة على التوالي ومنذ أن تولى الأشراف عليه كمدرب النجم السابق ستيف كير.

وقال كير بعد الفوز "هذا الفريق يملك الكثير من الخبرة، وهو يعرف كيف يجد الحلول حتى وإن كان يلعب بشكل سيء. شددنا ضغطنا وقوينا دفاعنا بعد الاستراحة، لاسيما أن درايموند (غرين) كان ظاهرة، تواجد في كل مكان ولم يكل أو يتعب".

- تريبل دابل ثالثة لغرين -

واعتقد بورتلاند بأنه حقق الأصعب عندما وسع الفارق في الربع الثاني الى 18 نقطة (60-42)، لكن غرين الذي قدم أداء باهتا في الشوط الأول، أيقظ ووريرز من سباته في الثاني وسجل فريقه 57 نقطة مقابل 33 فقط لترايل بلايزرز.

وبعد العودة من غرف تبديل الملابس، شدد ووريرز الحصار على منافسه وانهى الربع الثالث 29-13، والأخير 28-20، مع تريبل دابل لغرين (أكثر من 10 في ثلاث من الإحصائيات الخمس الأساسية) هي الثالثة له في البلاي أوف (20 نقطة و13 متابعة و12 تمريرة حاسمة).

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ووجد النجم الآخر في صفوف ووريرز ستيفن كوري نفسه مع مرور زمن اللقاء، وسجل 36 نقطة، فيما أضاف كلاي طومسون 19 نقطة.

وعلق غرين على النتيجة "خلال الاستراحة، قلنا إننا لسنا متخلفين إلا بـ +13 نقطة+ ولم نخسر المباراة. إنها ميزة هذا الفريق الذي لا يستسلم أبدا".

في المقابل، برز في صفوف ترايل بلايزرز الثلاثي سي جاي ماكولوم (23 نقطة)، داميان ليلارد (19 نقطة مع 6 متابعات و6 تمريرات حاسمة) ومفاجأة اللقاء مايرز ليونارد (16 نقطة) الذي شارك أساسيا في ثاني مباراة في البلاي أوف خلال مسيرته الاحترافية.

وصرح ليلارد "بدونا وكأننا نمسك بزمام الامور في هذه المباراة، لكننا تركناهم يعودون بالنتيجة، وعندما يبدأون بتسجيل السلات المتتالية يصبح من الصعب وقفهم".

وتقام المباراة الرابعة الإثنين في بورتلاند التي لم يعد مصير فريقها ترايل بلايزرز بيده، لاسيما أنه لم يسبق لأي فريق هزم بأول ثلاثة مباريات في البلاي أوف أن استطاع لاحقا التأهل.

والخسارة الوحيدة لووريرز في هذه المباراة تمثلت بإصابة أندريه إيغودالا، وقال كير تعليقا على الإصابة "علينا أن ننتظر الأحد لمعرفة المزيد عن حالته".

ويقابل بطل المنطقة الغربية في نهائي الدوري بطل الشرقية حيث يتقدم ميلووكي باكس بانتصارين (2-صفر) على تورونتو رابتورز الذي تقام على أرضه الأحد المباراة الثالثة.

ولن يبدأ الدور النهائي قبل 30 أيار/مايو، وقد يكون أمام ووريرز استراحة تمتد لتسعة أيام، وهذا ما لم يحصل في السابق، لكن ذلك يتطلب فوزه ألإثنين في المباراة الرابعة، قبل محاولة الفوز بلقب رابع في آخر خمسة مواسم.

ولم يستبق كير الأمور، وقال في هذا الشأن "لم نفكر بعد في النهائي. إننا مركزون حصريا على المباراة الرابعة".