شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. شيماء خلف بطلة الأثقال تقدم طريقة عمل الجلاش باللحم المفروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ”الخليج 365” يحرص على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم هى شيماء خلف بطلة رفع الأثقال والتى تقدم طريقة عمل الـ الجلاش باللحم المفروم فى الوصفة التالية: المقادير : لفة جلاش . وربع كوب زبدة. Advertisements ونصف كيلو لحم مفروم. توابل. بصل مفروم . طريقة التحضير : وضع البصل و التوابل على اللحم المفروم للعصاج و معلقتين زبدة ، ثم وضع رشة سمن فى صينيه ثم وضع الجلاش و فى المنتصف اللحم المفروح ثم إستكمال الصينية على أن تضع فى الفرن حتى تنضج .

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