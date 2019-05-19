شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى عواصم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صوراً عبر حسابها على موقع تويتر، لعرض موعد مباراة الفريق الأبيض والتي تجمعه بنظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في عديد من عواصم العالم .

تقام مباراة الزمالك فى الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة على الملعب البلدى ببركان معقل الفريق المغربي.

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يعانى الزمالك المباراة من أزمة فى مركز حراسة المرمى، بعدما تأكدت مشاركة الحارس الثالث للأبيض عمر صلاح أساسيًا لحراسة عرين الأبيض، بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسى للفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأبيض والنجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، فيما تعرض عماد السيد، الحارس الثانى للفريق، للإصابة بكسر فى إصبع اليد، خلال مباراة الداخلية الأخيرة فى الدورى وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الكسر ليغيب الثنائى رسميًا عن المباراة.